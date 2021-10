La moda in cerca di eterno: il vintage cresce anche in Italia

La ricerca esclusiva di Kearney. Chi lo compra non è il giovane ambientalista della narrativa che piace tanto, ma ultra-quarantenni a caccia dell’affare per vestire griffato. Analisi su un mercato in rilancio. Con molte sorprese negative dagli Usa

Al “Love brings love show” organizzato dalla AZFactory che due sere fa celebrava la memoria del suo fondatore Alber Elbaz con quarantacinque straordinari abiti-omaggio di altrettanti designer di fama mondiale, si è parlato molto di un certo abito Lanvin sconosciuto. Un abito couture, disegnato per la collezione inverno 2012 Les Dix ans che portava ancora la firma del designer israeliano scomparso a causa delle conseguenze del Covid lo scorso aprile (era fragile, venne infettato fra la prima e la seconda dose). Come noto nell’ambiente, e come lo stesso Elbaz commentò proprio al Foglio della Moda, Lanvin, che aveva diretto per quasi quindici anni, era rimasto il grande cruccio e il grande choc della sua vita. Essere costretto a lasciarla alla metà del decennio scorso, per ragioni davvero poco comprensibili visto il grande successo, era stata un’esperienza mai davvero superata.