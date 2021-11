La rivolta degli animali, per niente pacifica, è il nostro terrore letterario

Cinghiali che entrano in Tribunale e una Borsa Valori piena di scimmie che nel recinto delle grida saltano sui trapezi, scale e corde. Coccodrilli a passeggio per la capitale giamaicana Kingston e maiali che si impadroniscono in una fattoria. Topi che fanno saltare internet, e altri topi che attaccano una fabbrica. Un asino che scappa da un ristorante cinese dove volevano cucinarlo, e un cavallo che va in giro per le fattorie del Vermont a istigare gli animali a ribellarsi all’“oppressore”. I capibara giganti che invadono Buenos Aires e gli orsi che invadono la Sicilia. Gli scorpioni che invadono Assuan e pungono cinquecento persone, e gli uccelli che iniziano a attaccare l’uomo. Gli squali che nuotano nel Tamigi, e un altro squalo che si è messo a attaccare i bagnanti vicino a una spiaggia della Nuova Inghilterra.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE