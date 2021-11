Maurizio Milani torna in libreria. E son cose che non si possono dire in tv

Riecco tra gli scaffali le pazze avventure dell’Animale da fosso. Tra le pagine, diversi episodi che non vedrete in onda a Propaganda live (dove speriamo che il nostro Innamorato fisso riesca a sfondare in direzione Roma)

Per i lettori del Foglio, fedeli alla rubrica Innamorato fisso e derivati, non ci sarebbe bisogno di ricordare i fondamentali. Per i lettori occasionali e di passaggio – o non ancora convertiti, a noi in certi casi sono serviti mesi, prima di trovare la citazione o la battuta adatta a far capitolare lo scettico – diremo che, primo: Maurizio Milani ha un mondo da raccontare e la penna per raccontarlo, qualità che mancano ai romanzieri italiani che vincono premi. Secondo: sta al centro di un ideale triangolo formato da Achille Campanile, Franca Valeri e Alberto Arbasino. Terzo (con appendice): nel suo mondo usa i Meridiani per steccare la zampa delle bestie azzoppate. Nel nostro mondo, siamo da tempo candidati a scrivere la prefazione del Meridiano che raccoglierà la sua opera (non si può sempre arrivare tardi, sulle cose).