Da Napoleone ai Ferragnez, con i documentari siamo quasi all'overdose

Napoleone poveretto non c’entra, è solo l’ultimo di una lunga serie. Ma quando abbiamo letto che il premio Oscar Jeremy Irons presentava il documentario “Napoleone. Nel nome dell’arte” l’irritazione da overdose si è fatta sentire. E’ un’epidemia? Da quando il documentario è diventato un prodotto attraente? (perlomeno per chi li scrive e li gira, gli spettatori forse non sono altrettanto entusiasti). Alla Festa del cinema di Roma, per esempio, c’erano documentari su Eugenio Scalfari, Marina Cicogna, Monica Vitti, Giorgio Strehler, Frank Miller (che appartiene a una diversa categoria, gli dobbiamo il fumetto e il film “Sin City”), perfino Radio Radicale ha avuto il suo. Il Festival di Torino è da sempre la casa italiana del genere, con sezioni apposite e anche quest’anno (comincia il 26 novembre) non si fa mancare un ricco campionario di celebrazioni – gira e rigira, tutti i documentari lì vanno a finire, mai un pettegolezzo vero. In ordine sparso, e variamente omaggiati, abbiamo Jane Birkin, Anita Ekberg, Papa Francesco, Ilaria Capua, Eduardo de Filippo, e per la serie “tesori che il mondo ci invidia” c’è Paestum.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE