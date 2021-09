L'irresistibile normalità dei Ferragnez in formato serie tv

Adesso si cimentano con un altro mezzo e noi, che non li seguiamo ma di tanto in tanto ne spulciamo i profili, ci domandiamo cosa possano ancora mostrare. Pensavamo che dopo i versi gutturali per chetare i pupi, le cene e i rigurgitini, i video in bagno, gli scherzi di prima mattina, non ci fosse più nulla da esibire. Quanto ai seguaci, bisogna essere un ammasso di posseduti per tribolare sin d’ora nell’attesa di una serie tv. Ma come spiega René Girard, l’invasamento è quasi sempre un fatto collettivo, riguarda torme di umanità: per questo il suo nome è Legione. Se poi il cognome è Ferragnez, gli invasati si moltiplicano a oltranza. La serie che fruga, svita, scava nel nido firmato Zaha Hadid vedrà la luce a dicembre (momento fausto per tonificare il divanismo, a ridosso delle feste particolarmente minacciato). Coppia, figli, cani, parenti, affini da un lato, Amazon Prime Video dall’altro: un composto di potere glitterato.

