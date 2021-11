Per Disney+ è tempo di investimenti, investimenti e ancora investimenti

Gli abbonati allo streaming Disney+ crescono ma non abbastanza. A Wall Street avevano previsto nove milioni di abbonati in più nel terzo trimestre del 2021. Ne sono arrivati due milioni soltanto, il valore delle azioni è sceso del 5 per cento e si comincia a parlare di “tassi d’abbandono”. Vuoi per motivi di soldi – la sommetta che bisogna mettere insieme per non perdersi nulla comincia a essere consistente. Vuoi per insoddisfazione rispetto ai contenuti – non è un segreto per nessuno che la produzione di film e serie è stata rallentata dal Covid, e che i blockbuster distribuiti saltando la sala non sono andati benissimo, scontentando i registi e gli attori che arrotondano con la percentuale sugli incassi.

