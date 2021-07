"Black Widow" su Disney+, e Scarlett gli fa causa

L’attrice ha trovato il fatto sconveniente: se scegliete la visione casalinga, non a buon mercato ma ammortizzabile per gruppi di amici o famiglie con schermo gigante, le sottraete la sua percentuale sugli incassi al botteghino

Visto “Black Widow”, con la supereroina Scarlett Johansson? E dove l’avete visto, al cinema o su Disney+, con il sovrapprezzo di 20 euro? Se avete scelto la visione casalinga, non a buon mercato ma ammortizzabile per gruppi di amici o famiglie numerose con schermo gigante, avete sottratto a Scarlett Johansson la sua percentuale sugli incassi al botteghino. L’attrice ha trovato il fatto sconveniente e giovedì scorso ha mandato gli avvocati alla Los Angeles Superior Court per far causa alla Disney.