Venezia 2021. Catalogo ricco, buone idee e una brutta notizia: i film saranno lunghi, lunghissimi

Ricco, ricchissimo. La cinquina italiana in concorso quasi non si nota (per la soddisfazione degli sciovinisti che deploravano i cinque titoli francesi in concorso al festival di Cannes). Ci sono anche i tre fuori concorso, e una sezione tutta nuova della Mostra, Orizzonti Extra. Per disbrigo del traffico: il direttore Alberto Barbera ha fatto sapere in conferenza stampa che mai come quest’anno i film meritevoli erano tanti, e per poter assegnare il premio degli spettatori – Armani Beauty (la ditta Giorgio Armani è quest’anno lo sponsor principale della Mostra, si aggiunge a chi non ha voltato le spalle neppure nell’edizione 2020).

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE