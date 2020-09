La Mostra di Venezia si lascia alle spalle il lockdown

“Sono felice di parlare finalmente con persone adulte. Per sei mesi ho parlato con galline e maiali”. Cate Blanchett, presidente della giuria, ha dato il via alla 77ma edizione della Mostra del Cinema di Venezia lasciandosi alle spalle il lockdown e chi ne ha approfittato per giocare alla “Vecchia fattoria”. Insieme a Tilda Swinton era il tocco di classe che serviva al festival.