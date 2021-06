Parigi privata anni '40. Dal dolore della guerra alla rinascita a ritmo jazz

Se invece di scegliere i ruggenti anni Venti per il fantasioso viaggio temporale di Owen Wilson in “Midnight in Paris” Woody Allen si fosse concentrato sugli anni Quaranta, i toni della fotografia avrebbero dovuto perdere quel giallo vangoghiano. Sarebbero stati sostituiti da fumosi grigi bluastri, ombre tetre da film noir. Ci sarebbe stato troppo dolore generale perché si potesse costruire una commedia altrettanto efficace; anche se ci hanno provato in molti è difficile far ridere coi nazisti (tra le rare eccezioni le Sturmtruppen di Bonvi). Ma i Quaranta sono un decennio che non ha un unico feel, è una decade spezzata in due: prima occupazione, guerra e resistenza e poi liberazione, gollismo, piano Marshall e tentativo di una terza via tra Stati Uniti e Unione sovietica. Quando nel ’40 le svastiche vengono appese sui boulevard il curatore Jaujard ha già messo al sicuro la Gioconda e la Zattera della Medusa nei castelli della Loira e alcune vecchie glorie sono scappate nelle ville sul mare, come Dalì ad Aranche con Gala, Peggy Guggenheim, Man Ray e Duchamp. Chi resta in città viene a volte arrestato, come il prof di liceo Jean-Paul Sartre o il fotografo Cartier-Bresson, che finiscono in Germania. Altri – come Giacometti, Picasso e Simone de Beauvoir – vanno un po’ circospetti al Café de Flore a scambiarsi idee: i vecchi a raccontare e i giovani a imparare. C’è la paura di finire interrogati dalla Gestapo e penuria di benzina, in giro nemmeno una macchina. Albert Camus in bicicletta sfida il coprifuoco.

