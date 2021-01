Quel che resta oggi di Parigi

Il Quartiere Latino della capitale francese è un paradiso perduto. Le tracce di quel che è rimasto si trovano più negli scaffali di casa che nel reticolato di vie e viuzze che lo compongono. L'ultimo libro di Giampiero Mughini

Pubblicità

Siccome mi ha dato dell’imbecille (un capitolo si intitola “Dedicato agli imbecilli che dicono di non amare il calcio”) sarei autorizzato a portare “Nuovo dizionario sentimentale” di Giampiero Mughini (Marsilio) subito al Libraccio. Non lo faccio perché alcuni capitoli sono decisamente migliori: quelli sulla morte della madre, straziante, sul gruppo artistico CoBrA, entusiasmante, sulle librerie di una vita, avvertente. L’avvertimento è insito nella descrizione delle librerie e del quartiere delle librerie nella Parigi anni Sessanta, il Quartiere Latino: “Quel reticolato di vie e viuzze dove le librerie erano pressoché a ogni porta, e il resto erano cinemini d’essai, gallerie d’arte, redazioni di giornali e riviste, mucchi e mucchi e mucchi di libri dappertutto, gente in fila con in mano i volumetti della Série Noire in attesa che aprissero le porte dei cinemini”. Dopo sessant’anni e dopo internet cosa può essere rimasto di cotanto paradiso? Pochissimo. E allora un merito del nuovo libro di ricordi (“delusioni, sconfitte, passioni”) del Gran Mughini è quello di far passare la voglia di un viaggio a Parigi: molto di ciò che si poteva trovare nel Quartiere Latino oggi lo possiamo avere facilmente a casa nostra, e quel poco che nemmeno oggi possiamo avere a casa nostra non lo troveremo più da nessuna parte.

Pubblicità