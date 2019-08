L’inverno della cultura

"Si indossa il lutto della propria vita molto prima della morte”. E’ una specie di requiem, per se stesso, per il suo e il nostro tempo, per il suo caro e vecchio paese. La disintegrazione della meritocrazia, la perdita dei valori, l’inghiottimento delle radici, il disfacimento delle campagne, la banalità che seduce, l’arroganza amnesica del Mondo Nuovo, l’ignoranza dei nuovi snob e dei piccoli marchesi della letteratura, le cui performance falsamente trasgressive lo riempiono di rabbia. “A quel tempo...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.