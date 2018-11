Vengono in mente la scala infinita di Penrose, le prospettive di Escher, le carceri perennemente espandibili di Piranesi, i loro oscuri labirinti inviolabili come un enigma. Viene in mente naturalmente Kafka. La proposta del blocco della prescrizione dopo il primo grado di giudizio sembra scaturire dalle migliori pagine del “Processo” come la concreta realizzazione dell’idea di “assoluzione apparente”: “Se lei è assolto in questo modo”, spiega il pittore Titorelli all’imputato K., “per il momento è sottratto all’imputazione, ma questa continua...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.