“Lolita non sarebbe pubblicata nel 2018”

Roma. E’ in corso una “insidiosa censura morale” tale che “non si sa più come e dove fermare questa macchina infernale”. Lo ha scritto ieri sul quotidiano francese le Monde la psicoanalista Sarah Chiche, una delle promotrici dell’appello delle cento personalità, come Catherine Deneuve, a favore della “libertà di importunare” e contro il puritanesimo che impazza sulle molestie sessuali. E’ una febbre che irrompe anche in letteratura. “Il critico Alexandre Gefen ha richiamato l’attenzione sul fatto che la letteratura...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.