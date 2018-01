Femmine e femministe

“Trovo strana la posizione di Catherine Deneuve e le altre. Va bene non scoraggiare la seduzione, e le francesi sono maestre, ma cosa c’è di seduttivo nello strusciamento in metrò?”. Così una stimata femminista di Roma. Ora, senza la minima intenzione di interferire in una discussione tra donne, e però inevitabilmente notando la maliziosa sottolineatura sulle “francesi maestre di seduzione”, magari si poteva più agilmente apostrofare Catherine Deneuve riferendosi a lei con un molto eloquente: porca l’oca!