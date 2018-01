Massacro letterario

Roma. Nelle scorse settimane la Francia si è divisa sull’opportunità di ripubblicare i pamphlet antisemiti di Louis-Ferdinand Céline, dalle “Bagatelle per un massacro” alla “Scuola dei cadaveri” (Guanda li pubblicò e ritirò negli anni Ottanta). La casa editrice Gallimard aveva deciso di porre fine al divieto, in vigore in Francia da ottant’anni, sui libri maledetti dello scrittore francese. Ma se le cose continuano così, anche il romanzo più celebre di Céline, il “Viaggio al termine della notte”, potrebbe essere sforbiciato...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.