Viaggio tra i commenti ai libri su Amazon, dove l’ignoranza dei passanti si fa giudice supremo

“Non solo Proust crea personaggi privi di profondità, ma li giudica con un atteggiamento da bacchettone nerd che non riesco a sopportare. Pagine su pagine per condannare la figlia di Vinteuil e per condannare Odette, l’immorale, la vanesia stupida Odette, e neanche una pagina per condannare quel coglione di Swann che il poverino vuole possedere. Ero stato avvertito ma non pensavo che un tanto acclamato capolavoro potesse essere tanto contorto. Ogni frase si trascina per tre pagine. E a qualcuno...

