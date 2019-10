La critica di Mattarella ai dazi americani e l'"impossibile" accordo sulla Brexit

DALL'ITALIA

Mattarella critica i dazi usa e invoca l’intervento dell’europa. Per evitare la guerra commerciale “bisogna ripristinare un rapporto corretto con gli Stati Uniti e intensificare la collaborazione tra paesi Ue”, ha detto ieri il presidente della Repubblica a colloquio con la premier danese Mette Frederiksen.

La Cedu ha respinto il ricorso del governo italiano, confermando la sentenza del 13 giugno con cui ha ordinato al nostro paese di riformare la legge sull’ergastolo ostativo.

Conte ha lodato l’intelligence in occasione del giuramento delle nuove leve del Dis: “Inconcepibile che si muova fuori dal controllo parlamentare”.

Carlo De Benedetti assolto in Cassazione assieme ad altre dieci persone nel processo sui dipendenti Olivetti morti per malattie legate all’esposizione all’amianto.

Borsa di Milano. Ftse-Mib -1,13 per cento. Differenziale Btp-Bund a 153 punti. L’euro chiude stabile a 1,09 sul dollaro.

DAL MONDO

In Germania un camion si e’ lanciato contro otto auto ferme al semaforo in una delle strade principali della città di Limburg, Assia, lunedì. Alla guida c’era un uomo di origini siriane che è stato arrestato dalla polizia che non ha escluso che potrebbe trattarsi di un attacco terroristico. Otto persone sono rimaste ferite.

Un accordo sulla Brexit è “fondamentalmente impossibile”, avrebbe detto una fonte del governo britannico dopo una telefonata tra la cancelliera tedesca Angela Merkel e il premier Boris Johnson. Lo hanno riferito alcuni giornali e siti britannici.

La tv cinese Cctv ha sospeso la trasmissione delle partite della Nba dopo un tweet del general manager degli Houston Rockets a favore delle proteste di Hong Kong.

La governatrice di Hong Kong, Carrie Lam, ha detto che se le proteste peggioreranno potrebbe intervenire l’esercito di Pechino.

Makoto Uchida è il nuovo ceo di Nissan. Prenderà il posto di Hiroto Saikawa.