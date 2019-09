DALL'ITALIA

Attesa per mercoledì la sentenza della Consulta sul suicidio assistito. I giudici si devono esprimere sulla legittimità dell’articolo 580 del codice penale che punisce l’istigazione o l’aiuto al suicidio. La Corte d’assise di Milano, nel febbraio 2018, aveva sollevato il caso davanti alla Corte costituzionale – che aveva concesso al Parlamento un anno per legiferare in materia – nell’ambito del processo all’esponente radicale Marco Cappato per la morte di Dj Fabo.

Sbarcati a Messina i 182 migranti della nave umanitaria Ocean Viking delle ong Sos Mediterranée e Medici senza frontiere. Salvini: “In un solo mese di Pd-M5s gli arrivi sono aumentati”. Di Maio: “Sui rimpatri faremo più dell’ex ministro dell’Interno”.

Aumentano le bollette di luce e gas. Da ottobre l’elettricità subirà un rincaro del 2,6 per cento e il metano del 3,9 per cento.

Borsa di Milano. Ftse-Mib invariato. Differenziale Btp-Bund a 141 punti. L’euro chiude in crescita a 1,10 sul dollaro.

