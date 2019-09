Il referendum per modificare il rosatellum e i funerali di Chirac

DALL'ITALIA

In Cassazione il quesito referendario per modificare il rosatellum. Otto regioni avevano deliberato la proposta di referendum avanzata dalla Lega per abrogare la quota proporzionale della legge elettorale. Roberto Calderoli (Lega) ha depositato ieri il quesito in Cassazione: “Ora elezione diretta del presidente della Repubblica”.

Allo studio rimborsi per pagamenti digitali. Il premier Giuseppe Conte: “Bisogna incrementare l’utilizzo di mezzi alternativi al contante”.

Di Maio rilancia il voto ai sedicenni dopo la proposta di Enrico Letta. Favorevoli anche il premier Giuseppe Conte e il segretario del Pd Nicola Zingaretti.

Disoccupazione ai minimi dal 2011, scende al 9,5 per cento. Ma il dato si spiega con la crescita degli inattivi (+73 mila unità).

Borsa di Milano. Ftse-Mib +0,41 per cento. Differenziale Btp-Bund a 140 punti. L’euro chiude stabile a 1,09 sul dollaro.

DAL MONDO

Ashraf Ghani e Abdullah Abdullah hanno dichiarato entrambi di aver vinto le elezioni in Afghanistan ricreando la situazione di cinque anni fa quando le dichiarazioni di vittoria post-elettorale dei due leader avevano generato mesi di tumulti. La commissione elettorale afghana ha detto che se nessuno dei due candidati avrà più della metà dei voti, ci sarà il ballottaggio.

Oggi la Cina festeggia il settantesimo anniversario della fondazione della Repubblica popolare cinese. In previsione delle proteste a Hong Kong, nell’ex colonia britannica non ci saranno commemorazioni.

Boris Johnson ha negato le accuse mosse dalla giornalista Charlotte Edwardes che, sulle colonne del Sunday Times, ha raccontato di essere stata molestata dal premier britannico vent’anni fa.

I funerali di Jacques Chirac sono stati celebrati ieri a Parigi. Tra i leader presenti anche il presidente Sergio Mattarella.