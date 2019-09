La Camera ha negato l’arresto di Sozzani

DALL'ITALIA

Conte ha incontrato i sindacati a palazzo Chigi. Hanno preso parte al vertice i segretari generali di Cgil, Cisl e Uil, Maurizio Landini, Annamaria Furlan e Carmelo Barbagallo. Presenti anche i ministri dell’Economia e del Lavoro Roberto Gualtieri e Nunzia Catalfo. Durante l’incontro il premier ha esposto le linee-guida della nuova legge di Bilancio: “L’alleggerimento della pressione fiscale a partire dalla riduzione delle tasse sul lavoro, una nuova agenda di investimenti verdi e un piano strutturale di interventi per il sud”.

La Camera ha negato l’arresto del deputato di Forza Italia Diego Sozzani con una votazione a scrutinio segreto. La Giunta per le autorizzazioni di Montecitorio si era invece espressa a maggioranza a favore della detenzione domiciliare. Sozzani è indagato per finanziamento illecito ai partiti e corruzione.

Macron ha incontrato il premier Conte e il presidente della Repubblica Sergio Mattarella a Roma. Conclusa la visita, il presidente del Consiglio Conte ha invitato il presidente francese a partecipare agli incontri bilaterali che si terranno all’inizio del prossimo anno.

Tredici senatori lasciano il gruppo del Pd a Palazzo Madama per aderire alla nuova formazione Italia viva di Matteo Renzi.

Borsa di Milano. Ftse-Mib +0,66 per cento. Differenziale Btp-Bund a 138 punti. L’euro chiude stabile a 1,10 sul dollaro.

DAL MONDO

Gli Stati Uniti hanno aumentato le sanzioni all’iran. Lo ha annunciato Donald Trump in un post Twitter in cui ha scritto che le sanzioni saranno aumentate in maniera “sostanziale”. L’aumento è probabilmente legato al coinvolgimento della Repubblica islamica nell’attacco ai giacimenti petroliferi di Saudi Aramco, come denunciato dalle intelligence americana e saudita.

La Fed ha tagliato i tassi d’interesse di un quarto di punto percentuale. E’ la seconda mossa di questo tipo da luglio. La Federal reserve ha comunicato che “agirà in maniera appropriata per sostenere l’espansione” dell’economia.

Trump ha nominato Robert O’Brien come suo nuovo consigliere per la Sicurezza nazionale, dopo il licenziamento di John Bolton. O’Brien ha già servito in passato al dipartimento di stato e come consigliere di politica estera di diverse campagne repubblicane. E’ la quarta persona a ricoprire l’incarico nell’Amministrazione Trump.

L’India ha vietato le sigarette elettroniche dopo che negli Stati Uniti sono morte alcune persone per patologie che potrebbero essere collegate alle e-sigarette.

Jeremy Corbyn sarà neutrale in caso di un secondo referendum sulla Brexit. Il leader laburista britannico lo ha annunciato in un articolo pubblicato sul Guardian, in cui promette anche un nuovo negoziato sull’uscita dall’Unione europea.