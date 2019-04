Raggi sta pagando degli autobus per tenerli in deposito

A metà marzo, proprio mentre un addetto dell'Ufficio Decoro di Roma cancellava la storica scritta “Vota Garibaldi” da un muro della Garbatella, la sindaca Virginia Raggi festeggiava con un video l'arrivo da Israele di una flottiglia di autobus usati, vecchi di otto anni e chissà quanti chilometri. “Stanno arrivando…presto sulle nostre strade”, scriveva Raggi su Facebook. Ma i 70 mezzi, che avrebbero dovuto dare respiro al malandato trasporto pubblico romano, sono fermi nei depositi perché sono Euro 5 e non Euro 6 e non possono essere reimmatricolati. La denuncia è della consigliera pd Ilaria Piccolo che spiega come “per i veicoli datati 2008 all’arrivo in Europa scatta la procedura di reimmatricolazione: ma in questo caso, essendo i bus Euro 5 e non Euro 6, una nuova immatricolazione violerebbe le direttive comunitarie”.

“Per questi mezzi l’Atac ha già versato ai fornitori un anticipo pari al 16 per cento dell’importo – il costo per il nolo, manutenzione compresa, è di circa 500mila euro al mese – perciò lo stop è un danno anche per il Comune: la sindaca Raggi e l’assessora Meleo vengano in Aula a spiegare quello che si prefigura come l’ennesimo danno perpetrato nei confronti di Roma e dei suoi cittadini”, aggiunge Piccolo.

Atac spiega che del caso dei bus, per ora bloccati nei depositi tra Roma e Salerno, si sta occupando il fornitore: “L’azienda non corre alcun rischio economico per la fornitura – spiega la municipalizzata – I corrispettivi finora versati al noleggiatore sono infatti coperti da specifica polizza di garanzia. Relativamente all’immatricolazione delle vetture a noleggio, il fornitore sta provvedendo, a sua propria cura e onere, alla finalizzazione di quanto necessario per mettere in strada le vetture come previsto dal contratto”.