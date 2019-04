Roma. La parole rubate al sindaco Virginia Raggi sulla vicenda Ama hanno avuto un impatto politico più che sull’azienda stessa. Al di fuori delle considerazioni politiche sarebbe bene comprendere il perché queste municipalizzate continuano a causare un gran mal di testa al contribuente italiano. La municipalizzata dei rifiuti controllata dal comune di Roma infatti non se la passa troppo bene. Non sono tanto i cambi di bilancio richiesti dal sindaco stesso, quanto l’efficienza del servizio inteso sia come raccolta dei rifiuti che...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.