Roma. La quotidianità di Roma è da film post-apocalittico. Per misurare il fallimento completo dell’amministrazione di Virginia Raggi non bisogna guardare tanto alle inchieste giudiziarie che coinvolgono i vertici della giunta e del consiglio comunale, ma alla pessima gestione delle società partecipate, che sono poi le aziende comunali che dovrebbero garantire i servizi essenziali dei cittadini. A differenza di altre grandi città italiane, in nessuna di queste aziende è stato fatto il salto organizzativo e di mentalità industriale che ha...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.