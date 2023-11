“Gli occupanti dell'Università Orientale? Degli imbecilli”. Parla il prefetto Morcone

"Sono degli imbecilli”. Interpellato dal Foglio, non usa mezzi termini il prefetto Mario Morcone, oggi assessore alla Sicurezza, alla Legalità e all’Immigrazione della regione Campania, nel definire il gruppo di circa venti persone che, con tanto di passamontagna, lunedì mattina ha occupato la sede dell’Università Orientale di Napoli, esponendo una bandiera palestinese dal balcone con la scritta “Fino alla vittoria” (dove non si comprende se la vittoria sia l’annientamento dello stato israeliano, come desiderato da Hamas). Per Morcone, già capo di gabinetto di Marco Minniti al Viminale e oggi componente di spicco della giunta campana, di fronte all’iniziativa di lunedì mattina “si può certamente invocare l’applicazione della legge Mancino”, visti i messaggi di odio veicolati contro Israele dai militanti (non è chiaro se siano tutti studenti o se all’interno del gruppo ci siano infiltrati esterni all’università).

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE