Un tentativo di rivoluzione liberale

Dunque non era immortale. Spiace, perché un precedente serve sempre, ci sarebbe stata speranza anche per noi. Pur avendo raccontato molte meno barzellette su San Pietro e quel che succede lassù – le altre barzellette, una signora non è tenuta a saperle. Sono momenti difficili. Viene a mancare il bersaglio mobile che ha tenuto in piedi la sinistra tutta, più qualche giornale nato e cresciuto in questi anni: le critiche e gli attacchi procurano più lettori delle agiografie. Ora però è il momento delle lodi, i nemici faranno a gara con gli amici. L’arte del necrologio è in Italia parecchio praticata, e siamo il paese della retorica. A occhio, dovrebbero superare in metratura, numero di pagine, e giornate in cui non si parlava d’altro, i commiati scritti per la morte dell’avvocato Agnelli – di cui ricordiamo un dettaglio soprattutto, messo nella lista delle grandi qualità: “Si annoiava” (allora ci potrebbe essere speranza anche per noi).

