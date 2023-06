La corte e il Castello, così il Cav. comandava nel caos

Le fantasie, le contraffazioni della realtà, i cerimoniali che nulla c’entravano con le segreterie di partito e la casa come luogo di esercizio del potere: “A Palazzo Chigi le barzellette non vengono bene”. L’anomalia gigantesca di Berlusconi

Seguire Silvio Berlusconi da cronista parlamentare al Foglio, nel primo decennio degli anni Duemila, significava anche talvolta assistere a delle telefonate che avevano dell’incredibile. Consiglio dei ministri, situazione tragica, governo in bilico, dimissioni dietro l’angolo. Il direttore del Foglio, Giuliano Ferrara, che nella sua stanza afferra il telefono, e chiama Palazzo Chigi davanti a due giovani giornalisti politici. “Cerco il presidente”, diceva al centralino. Il presidente però era in Consiglio dei ministri, appunto. “Non si può”, gli dicono. Ma il direttore è uno che si impone. Dunque alla fine gli passano il presidente. Poche parole: “Non dia retta a Tremonti, non firmi nulla. Non si dimetta”. Intanto le agenzie battevano: “Consiglio dei ministri drammatico. Lite con Tremonti. Berlusconi abbandona la stanza per ricevere una misteriosa telefonata dall’estero”. Ma quale estero, eravamo noi del Foglio: Lungotevere Raffaello Sanzio 8/C. E così spesso avevamo informazioni che nessun altro giornale aveva. Erano quelle che ci dava Lui, il Cavaliere, anzi il Cav. Direttamente. Di prima mano. Solo che alcune volte, anzi spesse volte, non erano informazione vere.