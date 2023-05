La provvidenziale diga di Ridracoli, a dispetto degli ambientalisti del No

E’ possibile immaginare uno scenario peggiore di quello che sta vivendo in questi giorni la Romagna alluvionata? Sì, quello in cui non esistesse la diga di Ridracoli, il grande invaso d’acqua collocato sull’Appennino romagnolo a cavallo dei comuni di Bagno di Romagna e Santa Sofia. Un “gigante” in grado di garantire l’acqua potabile a un milione di persone e rispondere alle esigenze delle province di Forlì-Cesena, Ravenna, Rimini e Repubblica di San Marino. Un muro di cemento e ferro capace di contenere fino a 33 milioni di metri cubi d’acqua, pensato a suo tempo per rispondere al problema della siccità; ma che in questa fase drammatica è servito anche a mitigare i danni – pur ingenti e senza precedenti – provocati dall’alluvione che ha colpito la Romagna. Come? Contenendo la piena di alcuni corsi d’acqua, di cui il principale è il Bidente-Ronco (che pure è esondato, ma con una portata molto ridotta) che attraversa tutta la vallata forlivese e arriva fino a Ravenna. “Senza la diga il disastro sarebbe stato ancora più terribile, molto più di quanto possiamo immaginare”, ci dice Tonino Bernabè, presidente di Romagna Acque, la società di gestione della diga e di tutte le fonti idriche in Romagna.

