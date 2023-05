Davanti a disastri come in Emilia-Romagna non resta che resistere e adattarsi. Ecco come

Il fatto che le recenti alluvioni siano dovute anche, cosa molto probabile, agli incrementi delle temperature, e che questi ultimi siano dovuti all’attività umana e all’aumento delle emissioni, dal punto di vista delle cose da fare conta assai poco. Anzi. Se la riduzione dell’incremento delle temperature, perché di questo si parla, e non di una loro diminuzione, fosse l’unico mezzo per contrastare eventi climatici estremi saremmo messi molto molto male. Ammesso che una volontà concorde fra tutti i paesi del mondo spingesse in quella direzione, sarebbe comunque un lavoro di decenni. La partita inoltre non si gioca né in Italia con l’1 per cento delle emissioni globali né in Europa con l’8/9 per cento, ma piuttosto in Asia, Africa, America latina dove un’auspicabile crescita economica riduce la povertà, ma aumenta anche i consumi di energia di cui solo una parte minoritaria può essere prodotta con fonti rinnovabili. Il gap fra i consumi energetici di un paese dell’area Ocse e quello di un paese africano, sudamericano o asiatico, con l’eccezione di Cina e Giappone, è fra 1 a 10 e 1 a 20. Se la media pro capite americana è di 75.000 kWh quella africana è di 4.000. Il disaccoppiamento fra consumi energetici e crescita economica è possibile nei paesi avanzati, ma non in quelli di nuova industrializzazione, come l’India e buona parte dell’Africa, che continueranno ad aumentare le loro emissioni. Nel frattempo ci si condanna all’impotenza o a surreali suggerimenti come quelli del Nobel Parisi che ci invita a mettere i doppi vetri alle finestre. Placebo per la consolazione di anime incerte. La fine dei combustibili fossili è di là da venire, anzi il loro consumo continua ad aumentare e dobbiamo imparare ad adattarci. Difficile farlo davanti a un fenomeno estremo come quello in Emilia-Romagna. Ma non è che nei decenni passati non si siano verificati altri danni consistenti. Jacopo Giliberto ha ricordato su questo giornale come nella sola Romagna si siano registrati una dozzina di eventi calamitosi gravi dovuti a piogge abbondanti fra il 1945 e oggi e siano morte solo fra il 1986 e il 1990 54 persone per alluvione o frana. E nel vicino Veneto è ancora forte il ricordo dell’alluvione del Polesine (1951).

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE