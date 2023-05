Schlein ferma i suoi: “Niente polemiche sull'alluvione in Emilia-Romagna”

Ieri mattina la riunione d'urgenza della segreteria per dettare la linea: cooperazione con il governo e nessuna polemica. Si attende Bonaccini commissario

Alla prova della realtà, della pioggia, delle strade che franano, dei morti e degli sfollati, Elly Schlein oscilla. Poi, però, sceglie la linea della responsabilità. In questi giorni da destra c’è chi l’ha attaccata con forza. Dicono che la Regione Emilia-Romagna, di cui la segretaria era vicepresidente, non ha speso i fondi stanziati dallo stato contro il dissesto idrogeologico. Libero, il giornale che forse meno piace ai dem, titola: “Sott’acqua il modello Pd. Inutilizzati i fondi”. “Tutte falsità”, borbottano i parlamentari che sono più vicini alla segretaria. Ma devono farlo sottovoce. Comunicati stampa strappati, dichiarazioni velenose strozzate in gola. Alla segreteria riunita d’urgenza alle otto di mattina, dopo l’illustrazione da parte degli emiliani Igor Taruffi e Davide Baruffi della situazione, Schlein detta questa linea: nessuna polemica, nessuna dichiarazione fuori posto, adesso serve cooperare con il governo sull’emergenza. Concetto ribadito poco più tardi durante le riunioni con i gruppi parlamentari. “Il governo vari al più presto un decreto urgente, noi lo sosterremo”, recita la nota ufficiale dem.