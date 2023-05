“La scarsa manutenzione ha amplificato i danni delle piogge”. Parla il geologo Farabollini

"E’ vero che le precipitazioni in Emilia-Romagna e anche nelle Marche sono state abbondanti, ma non si può parlare più di eccezionalità, perché queste situazioni stanno diventando quasi la normalità. E’ vero che non siamo preparati, ma questo non significa che non avremmo potuto adottare provvedimenti per ridurre i danni. La scarsa manutenzione del territorio è forse la causa principale di queste modificazioni così repentine del paesaggio e l’elemento che ha amplificato l’effetto devastante delle piogge”. Con queste parole, intervistato dal Foglio, Piero Farabollini, presidente dell’Ordine dei geologi delle Marche ed ex commissario alla ricostruzione del Centro Italia, commenta l’alluvione che ha colpito l’Emilia-Romagna e le Marche. “Sono precipitazioni concentrate in aree molto piccole e con un regime temporalesco quasi tropicale – spiega – Non sono normali per le nostre zone, ma visto e considerato che a settembre si è verificata una situazione simile, a gennaio un’altra, due settimane fa pure e oggi di nuovo, queste situazioni non possono più essere definite eccezionali”.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE