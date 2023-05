Alluvione in Emilia-Romagna, si aggrava il bilancio dei morti. Oltre 13mila sfollati

Città ancora sotto l'acqua e il fango. Si cercano i dispersi. Allerta rossa per i fiumi in tutta la Romagna. Nuovo ordine di evacuazione nel ravennate. Pichetto: "Il governo decreterà lo stato di calamità"

Arrivati al terzo giorno dell'alluvione che ha colpito l'Emilia-Romagna, si aggrava il bilancio dei morti: sono 9 le vittime accertate. Oltre 13mila le persone allontanate dalle loro case. Anche oggi si prevede uno stato d'allerta, in particolare per tutti i fiumi delle province di Forli-Cesena e di Ravenna. Proprio nel ravennate, nella notte ci sono stati nuovi allagamenti ed è scattato l'allarme per far salire la popolazione ai piani superiori, oltre che un ordine di evacuazione.

"In tantissimi ci segnalate la mancanza di energia elettrica in numerose vie e aree della città. Siamo costantemente in contatto con il gestore per accelerare il ripristino di contatori e quadri elettrici", ha detto il sindaco di Forlì Gian Luca Zanattini, secondo cui la situazione in città è "un incubo", come ha raccontato in un'intervista al Corriere della Sera.

Le scuole in tutta la Romagna, ma anche in diverse zone della provincia di Bologna, rimarranno chiuse per i prossimi giorni. Questa mattina, poi, a causa di una frana sull'Autostrada A1, all'altezza di Sasso Marconi, si sono registrati 14 chilometri di coda. Ancora chiusi i tratti dell'A14 in corrispondenza dei caselli di Forlì e Ravenna.

Danni per qualche miliardo di euro, dice Bonaccini

"La portata della devastazione del maltempo è quella di un altro terremoto: saranno danni quantitativamente minori, ma saranno di qualche miliardo di euro", ha dichiarato il presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini a Rai3. "Come per il terremoto ricostruiremo tutto: al governo abbiamo detto che abbiamo bisogno di tante risorse, ma anche di norme speditive, c'è bisogno di un commissario straordinario, adempimenti per i lavoratori, per prorogare scadenze, mutui rate, tanti investimenti. Purtroppo abbiamo una grande esperienza in materia. Le istituzioni devono avere l'ossessione di stare vicine alle persone".

Le condoglianze del primo ministro del Giappone Fumio Kishida

Il primo ministro del Giappone Fumio Kishida ha accolto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni prima dell'incontro bilaterale a Hiroshima esprimendo cordoglio per quanto accaduto in Emilia-Romagna; "Benvenuta in Giappone, sono molto lieto di poterti accogliere nella mia città. Esprimo le mie condoglianze per le vittime del maltempo".

Pichetto Fratin: "Martedì il governo delibererà lo stato di calamità"

Nel Consiglio dei ministri di martedì 23 maggio "verrà deliberato lo stato di calamità" per le zone colpite dall'alluvione in Emilia Romagna e "si risponderà ai primi interventi. È già stato annunciato il blocco dei mutui e delle riscossioni tributarie". Lo ha annunciato questa mattina in radio il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin.