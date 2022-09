Alluvione nelle Marche: il documento che inchioda la politica regionale

Non basta puntare il dito contro i cambiamenti climatici, come ha subito fatto il segretario del Pd Enrico Letta, per commentare l’alluvione che giovedì sera ha devastato le Marche, uccidendo almeno nove persone nelle province di Ancona e Pesaro-Urbino. Non basta quando è la classe politica a dimostrarsi incapace di amministrare il proprio territorio. In questo caso un documento sembra inchiodare la classe politica marchigiana alle proprie responsabilità. Si tratta di una delibera approvata il 25 marzo 2016, nella sede della giunta regionale, dal Comitato istituzionale dell’autorità di bacino regionale delle Marche, presieduto dall’allora governatore regionale Luca Ceriscioli. La delibera prevede l’adozione di un documento redatto da una serie di esperti in materia ambientale, territoriale e urbanistica che elenca tutti gli interventi da realizzare per mettere in sicurezza il territorio e ridurre il rischio di esondazione del fiume Misa, quello che è fuoriuscito dai propri argini giovedì sera (devastando Senigallia e i paesi limitrofi) e che già era esondato il 3 maggio 2014, causando due vittime.

