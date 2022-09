Il risveglio nelle Marche dopo l'alluvione: le immagini dal drone

Case distrutte, macchine spostate, strade invase dal fango. Le riprese a Pianello di Ostra, in provincia di Ancona, mostrano i danni delle piogge della notte. Su dieci vittime accertate, solo qui ce ne sono quattro

Case distrutte, macchine spostate, strade invase dal fango, oggetti e mobili trascinati per vari metri. In queste condizioni appaiono al mattino alcune zone della città di Pianello di Ostra, piccolo comune in provincia di Ancona, dopo che nella notte c'è stata un'alluvione che dalle Marche si è estesa fino all'Umbria.

Pianello di Ostra è tra le città più colpite dal mal tempo. I corpi di 4 delle 10 vittime accertate al momento sono stati recuperati in questa località. Al momento ci sono 4 dispersi.

Nella notte tra giovedì e venerdì in sole due ore sono caduti 420 millimetri di pioggia, una quantità d'acqua che cade di solito in circa sei mesi. Tra le province di Ancona e Pesaro Urbino i vigili del fuoco hanno fatto oltre 400 interventi e sono al lavoro con oltre 300 persone.

#Maltempo #Marche, soccorse nel pesarese dall'elicottero dei #vigilidelfuoco 5 persone in difficoltà a Serra S.Abbondio e 2 sul monte Catria. Effettuati finora 400 interventi tra le province di #Ancona e #PesaroUrbino, oltre 300 i #vigilidelfuoco al lavoro [#16settembre 10:00] pic.twitter.com/UCQEca6F8X — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) September 16, 2022

Tutti i principali leader politici hanno già espresso il loro supporto alla popolazione colpita. Oltre a Matteo Salvini, Enrico Letta e Carlo Calenda, anche Giorgia Meloni ha dato la sua "piena disponibilità per qualsiasi cosa dovesse servire anche a livello centrale" al presidente della regione Marche Francesco Acquaroli, di Fratelli d'Italia.

Ecco le immagini e il video delle inondazioni nella notte.