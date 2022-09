Inondazione nelle Marche, a Senigallia straripa il Misa: ci sono morti e dispersi

La notte di maltempo che ha colpito le Marche porta con sé almeno sette morti e alcuni dispersi. E' stato un nubrifragio violento quello che ha allagato le strade di diversi centri dell'entroterra trasformandole in torrenti, iniziato ieri sera intorno alle 20. In sole due ore sono caduti 420 millimetri di pioggia, una quantità d'acqua che non si registra in così poco tempo. Il fiume Misa ha straripato allagando la vicina Senigallia, questa mattina all'alba.

Alluvione nelle Marche, le immagini aeree dal drone in volo su Pianello di Ostra: le auto trascinate via #maltempo #alluvione #localteam pic.twitter.com/o60korUsX9 — Local Team (@localteamtv) September 16, 2022

Le vittime accertate, al momento, sono sette e sono tutte nella provincia di Ancona. Quattro corpi sono stati recuperati a Pinaello di Ostra; uno a Trecastelli, uno a Bettolelle e uno a Barbara, dove per alcune ore è stata dispersa anche una donna di cui non è ancora stato rintracciato il bambino. Erano insieme in auto, l'acqua e il fango li hanno trascinati verso il paese vicino.

Le immagini nel video sono state girate e trasmesse dal canale Youtube di Local Team.