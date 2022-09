Dal disboscamento agli alluvioni. Quanto ci costa la mancata prevenzione

Molti climatologi sostengono che eventi come quello delle Marche potrebbero in futuro diventare la norma. Eppure ci si concentra solo sul danno e non su quelle anomalie del sistema che lo producono, ignorando tutto ciò che avviene a monte e a valle. Arrivederci al prossimo disastro naturale

Sulle Marche, l'ultima notte, tecnicamente – ci dicono i meteorologi – si sono scontrate due masse d’aria, una calda e una fredda. Insomma sono disastrosamente caduti più di 400 mm di pioggia. Questo tipo di eventi potrebbe diventare la norma? Molti climatologi sostengono di sì, ragione di più per occuparci preventivamente del nostro territorio, sia a monte sia a valle. I due punti sono infatti collegati. A monte ci sono i boschi, che si sa proteggono il territorio. Non allo stesso modo, dipende dalle specie arboree, ma gli alberi sono comunque un buon argine. Ora, la superficie boschiva negli ultimi anni è aumentata. E’ una caratteristica dei paesi benestanti: più si è ricchi, meno energia si ricava dalla biomassa, più boschi ci sono. Prima si disboscava con molta allegria. Nel 1800, escluso il Regno Unito e una piccola parte dell’Europa, il 98 per cento dell’energia primaria era ricavata dalle biomasse, in particolare dalla legna e dal carbone vegetale. Un secolo dopo, nel 1900, vuoi l’uso crescente del carbone, vuoi la formidabile sequenza di scoperte avvenute negli ultimi vent’anni dell’800, solo metà dell’energia primaria era ottenuta con le biomasse. Nel 1950 queste contribuivano ancora per quasi il 30 per cento.