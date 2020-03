L’untore dell’Isola di Man

L’Isola di Man è famosa, oltre che per le sue scogliere e per aver coniato monete con l’effige di Harry Potter, per il suo famoso gatto senza coda e con le zampe asimmetriche, segno di una mutazione genetica rimasta circoscritta dalla notte dei tempi nell’isola, protetta dal mare e a prova di contaminazioni animali e di virus. Da ieri la British Crown Dependency entra anche nella storia delle mutazioni genetiche da pandemia per la prima persona arrestata per aver violato le leggi emergenziali che il governo dell’isola s’è dato (senza aspettare le giravolte di gregge di BoJo) e che impongono che chiunque sbarchi si metta in quarantena per 14 giorni in un’area speciale. Ma un 26enne arrivato in nave ha violato la quarantena, e gli spicci gendarmi del Mare d’Irlanda, invece di animare un dibattito sui social tipo “sparate ai runner”, invece di rifilargli diecimila sterline di multa come avrebbero potuto, lo hanno arrestato, come possono fare. Per imparare a rimanere isolati ci vogliono millenni, ma alla fine funziona. Sempre sperando che BoJo non abbia studiato ad Hogwarts.