Godersi un primitivo ricavato dai grappoli di germogli. A dispetto di Desiati

Il colpevole è Mario Desiati. La seconda puntata del viaggio estivo nel vino fluido pensavo dovesse riguardare i frizzanti (contro il dualismo fermi/spumanti) ma per colpa della vittoria allo Strega dell’antipugliese Desiati sono costretto ad anticipare l’articolo sul rosa pugliese. Desiati è un caso emblematico di fluidità esteriore, tutta trucco, e rigidità sostanziale, un’ingessatura di convenzioni. Sfogliando i suoi libri mi sono accorto di come questo scrittore meridionale si impegni a perpetuare lo stereotipo del vino meridionale: superalcolico, greve, stordente. Se in “Spatriati” definisce Primitivo e Negroamaro “vini da offuscamento della ragione”, in “Foto di classe” parla di un vino che “raschia il palato”. Sono espressioni che sarebbero piaciute al razzista lombardo Gianni Brera ma che l’equanime emiliano Paolo Monelli avrebbe considerato obsolete già nel 1935, quando confessò l’errore di aver considerato la Puglia “solo come un’enorme cantina da taglio”. Otto anni dopo cominciò l’epopea del rosa salentino, quanto di meno offuscante e raschiante, insomma Desiati porta la pochette all’ultimo grido ma è rimasto al vino pugliese di un secolo fa. O ai bottiglioni che si trovano nello scaffale basso del supermercato, senonché i bottiglioni sono tremendi in Puglia come in Piemonte, non rappresentano le rispettive regioni, rappresentano l’universale meschinità. Proseguendo nella ricerca mi accorgo che a parlare di bottiglioni ho peccato di ottimismo. In un libro precedente, “Ternitti”, leggo: “Nei paesi bastava un tavolo, un mazzo di carte e una damigiana di vino”. E nel “Paese delle spose infelici” vedo che Desiati insiste: “Prendemmo a bere dalla damigiana…”.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE