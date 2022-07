Questa è l'estate del vino fluido

"Bianco o rosso?”. Una domanda ancora più bieca di “Etero o omo?”. Possibile che nella stagione della fluidità il vino sia l’ultima trincea della rigidità binaria? Proprio il vino che è la bevanda più sfaccettata che ci sia, con centinaia di vitigni, denominazioni, tradizioni, e vinificazioni le più diverse? “Bianco o rosso?” mi chiedono nella vineria di Udine e potrei non specificare la città perché la stessa domanda viene formulata ovunque e però la specifico perché il Friuli mi sembra fra le regioni vinicole italiane la più ferma, la più inchiodata agli stilemi enologici anni Novanta. Sonnolenza, per non dire letargia. Sono convintissimi di produrre grandi bianchi quassù e la cosa non mi turba, io mi credo di essere Arbasino più Ceronetti più Dorfles (per restare in zona), è giusto autoposizionarsi, autolodarsi, la critica è morta e frate Modesto non fu mai priore, ed è bello credere di trovarsi nel 1992, erano vivi Lucio Battisti, Lucio Dalla e David Bowie, che tempi. “Bianco o rosso?” con questo caldo significa bianco, ovvio, e allora più che dualismo è monocultura, monotonia, monomania… In vineria e pure in bottiglieria perché a Udine mi sono mosso parecchio, sotto il sole cocente sono uscito di casa a caccia di negozi e ho trovato posti da dimenticare e posti dove forse tornare, però in inverno, tipo l’enoteca in cui ho chiesto dove si nascondessero i vini rosa e l’esercente giovane e piacente ha risposto indicandomi un punto lontanissimo, alla fine della scaffalatura chilometrica, laggiù, e infine ho notato, solitario fra i bianchi e i rossi, il Five Roses Leone De Castris. Un buon rosa pugliese per giunta superstorico ma l’amico lettore conosce il mio patriottismo innanzitutto linguistico e l’antipatia per il km 1.000: fra Udine e Salice Salentino non c’era altro?

