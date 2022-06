Spatriati, che nella traduzione dal pugliese ha in fondo un bello schwa

Quarto carotaggio di pagina 69. Oggi abbiamo tra le mani il più votato della “settina”. O continueremo a chiamarla cinquina anche se i finalisti sono sette? Pare il dilemma filosofico delle calze di lana riparate con fili di seta, tante di quelle volte che ormai lana non ce n’è più traccia: son le stesse calze di prima oppure no? Esempio perfetto per introdurre Mario Desiati con Spatriati (Einaudi): 244 voti e la posizione di favorito da prima che la votazione cominciasse. E adesso la principale rivale Veronica Raimo con Niente di vero ha vinto lo Strega Giovani.

Interrogato, come tutti i finalisti, su una possibile trasposizione audiovisiva, Mario Desiati è sembrato indifferente alla forma: film, serie, finanche documentario, purché gli interpreti – parola sessualmente non connotata, prendano nota i custodi della lingua ambigua – siano “fluidi”. Ha dalla sua anche il titolo, Spatriati, che nella traduzione fonetica dall’originale pugliese suona “spatriètə”, con in fondo un bello schwa – o dobbiamo dire “una bella schwa” o addirittura scrivere “schwə” che sarebbe autoreferenziale e un sacco non binario?

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE