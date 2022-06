In “Nova”, Bacà è troppo bravo per riempire la pagina di “disse, pensò”, e altro cascame

Dopo il riuscitissimo Benevolenza cosmica, il nuovo romanzo dello scrittore marchigiano ha il pregio di non essere autobiografico. Peccato per quei puntini di sospensione

Fabio Bacà entra tra i sette romanzieri candidati allo Strega 2022 dopo il riuscitissimo Benevolenza cosmica (Adelphi, 2019). Era un raro esemplare di fiction, non nel senso della tv italiana ma della storia inventata. Ambientato a Londra, dove lo scrittore confessava di non essere mai stato – e però immaginava una scrittrice dotata di “talento perverso per l’intreccio” ma scarsa nella caratterizzazione dei personaggi. Rimedio: interrogare molta gente, fingendosi cliente o collega, e fare incetta di dettagli. Il marito Kurt O’Reilly era invece schifosamente fortunato (rarissimo romanzo recente in cui l’eroe va dal medico e non riceve una diagnosi fatale).