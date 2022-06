Nomi da maneggiare con cura, idee vaghe: le debolezze del romanzo di Veronica Galletta

Tra i sette finalisti allo Strega, Veronica Galletta è la ripescata – come il regolamento consente, e anzi agevola: anche le piccole case editrici hanno diritto a un posto, se i voti promuovono soltanto i libri pubblicati dai grandi gruppi. E’ successo quest’anno, con l’aggiunta di un’altra anomalia: due titoli hanno raccolto lo stesso numero di voti, non si poteva lasciare a casa nessuno dei due. Una prima assoluta: le bizzarrie aritmetiche finora avevano prodotto un perdente per un solo voto (sta in cima alla lista dei Grandi Rancori causati dal premio Strega).

