"Randagi" ma noiosi. Il primo finalista dello Strega non supera la verifica

Il nostro consueto carotaggio di pagina 69 per il libro di Marco Amerighi. Troppo superfluo che lascia sbadigli

Una cinquina di sette libri allo Strega non s’era mai vista. Capita quando i candidati in quinta posizione raccolgono lo stesso numero di voti (168, per Fabio Bacà e Alessandra Carati, al quarto posto Veronica Raimo con 169, gli scarti sono minimi) e il regolamento consente di ripescare una piccola casa editrice. La fortunata è Veronica Galletta con “Nina sull’argine”, minimum fax.