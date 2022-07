Pesi da farmacia, esercizi sodi e niente litri. E' il mondo dei food writer

Bisogna chiamarli food writer. Se no si offendono, e rischiamo l’etichetta di boomer – oggi condanna peggiore non c’è. Food writer, dunque. Girellando su internet si trova anche un apposito corso di scrittura, “con esercizi sodi, strapazzati e à la coque” (stentata battuta sugli “esercizi svolti”, neanche i boomer ridono). Non siamo contro per principio, figuriamoci. C’è da divertirsi, per esempio leggendo su un supplemento che si dà un certo tono una ricetta che alla voce “ingredienti” elenca: 822 grammi di latte, 822 grammi di panna, 592 grammi di tuorli, 526 grammi di zucchero.

Pesi da farmacia, precisi al grammo. Il dettaglio dei tuorli che noi miserelli abbiamo finora contato, e neanche il latte si pesava, per cosa li abbiamo imparati i litri e i decilitri? Poi – catastrofe – arriva la glassa: un vagone di glassa: tre chili di burro di cacao, tre chili di cioccolato fondente.

