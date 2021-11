Vocabolario per boomer. Da “basic bitch” a “cringe”, passando per “cheugy” e “sexting”

Presi in giro da figli, nipoti e giornalisti che magari hanno solo cinque anni meno di loro. Su Twitter li insultano perché credono che esista un’app che ti misura la febbre, perché mettono i punti alla fine delle frasi anche se non sono arrabbiati, perché quando devono chiudere le dirette su Instagram ci mettono troppo tempo e fanno delle facce buffe, perché dicono che bisogna tornare al nucleare. Sono i boomer. I boomer più vogliono essere al passo con i tempi più sono boomer. Quando ci provano si vede che stanno parlando un’altra lingua, che la vogliono tanto conoscere ma che in fondo la disprezzano perché spesso non la capiscono, è una relazione tossica, abusiva, di odio-amore.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE