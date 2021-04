La versione italiana di LOL fa rimpiangere quella americana

Far ridere è più difficile che far piangere: un’orfanella con i vestiti laceri e una bambola di pezza fa da invito irresistibile per le anime predisposte. La risata richiede un sovrappiù di inventiva e intelligenza, per non parlar del ritmo. Però se in un salotto televisivo con mobile bar, divani colorati e fenicottero vengono chiusi dieci comici per sei ore di fila, magari non ne esce il monologo del secolo. Però prima o poi qualcuno ride. E si becca il cartellino giallo.

