L'ultima carta del Papa: appellarsi direttamente a Putin e Zelensky

È la seconda volta che il Papa dedica l’intero Angelus a un singolo e specifico tema. La prima volta fu nel 2013, quando sembrava imminente l’attacco occidentale alla Siria di Bashar el Assad, reo d’aver superato le “linee rosse” fissate a suo tempo a Washington come limite oltrepassato il quale sarebbe scattata la reazione del mondo libero. Andò bene: la veglia di preghiera, il digiuno e la mobilitazione generale volute da Francesco scongiurarono la guerra e contribuirono di fatto a far restare in sella il presidente siriano. Determinante fu, come noto, la lunga lettera che Bergoglio inviò a Vladimir Putin, presidente di turno del G20, scongiurandolo di fare il possibile per bloccare i caccia già pronti a partire in direzione di Damasco. Stavolta, è proprio Putin il primo destinatario dell’accorata supplica papale affinché fermi “anche per amore del suo popolo, questa spirale di violenza e di morte”.

