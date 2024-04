La mattanza dei cristiani in Burkina Faso

La scorsa settimana un giovane seminarista, Edouard Yougbare, è stato rapito e assassinato a Fada N’gourma, nel Burkina Faso orientale. Il suo corpo è stato recuperato giorni dopo. “Edouard è un martire”, ha detto John Pontifex, di Aiuti alla Chiesa che soffre-Uk. Non è un caso isolato: due mesi fa, analoga sorte era capitata a un altro catechista, stavolta nella diocesi di Dori, mentre stava guidando un momento di preghiera in una cappella. A febbraio, durante una messa sempre a Dori, un attacco aveva causato la morte di una ventina di fedeli (lo stesso giorno, una strage veniva compiuta anche in una moschea).

