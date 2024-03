Antisemitismo e stragi di cristiani? Per l'Onu il problema è l'islamofobia

Più di ottomila cristiani uccisi dal gennaio 2023 al gennaio 2024 in Nigeria, ha affermato la Intersociety in un rapporto che fornisce dettagli di uccisioni, rapimenti e sparizioni forzate di popolazioni cristiane in diverse parti della Nigeria. “La Nigeria è diventata il secondo paese al mondo per genocidio, con oltre 150 mila civili indifesi uccisi per motivi religiosi dal 2009”, afferma il rapporto. Un bilancio superato solo dalla Siria.

