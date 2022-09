Il Papa: “Non ci sono buoni e cattivi e non è una guerra fra Russia e Ucraina”

È la conferma che le parole in aereo sulla possibilità di dare armi a Kyiv erano tutt’altro che un’apertura ad armare le truppe ucraine. Le possibilità di facilitare una mediazione tra le Parti sono sempre più scarse

Papa Francesco torna a parlare della guerra in corso in Europa orientale e riafferma la posizione che senza troppe correzioni sta mantenendo fin dal giorno dell’invasione dell’Ucraina decisa da Vladimir Putin. La Civiltà Cattolica ha pubblicato il testo della conversazione fra il Pontefice e i gesuiti della regione russa, avvenuta lo scorso 15 settembre presso la nunziatura apostolica in Kazakistan.